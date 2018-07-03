إصابة 3 فلسطينيات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيبت ثلاث فلسطينيات مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصدر محلي قوله: “إن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في منطقة ملكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على عدد من المواطنات اللاتي اقتربن من السياج الحدودي شرق المدينة ما أدى لإصابة ثلاثة منهن بالرصاص الحي نقلن على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وكانت آلاف النساء توجهن من مختلف مناطق القطاع إلى الحدود شرق مدينة غزة للمشاركة في مسيرة “فلسطينيات نحو العودة” وهن يرفعن علم فلسطين ولافتات تؤءكد على حق العودة.