22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة الثاني والعشرين من الشهر القادم موعداً لاستئناف دوري كرة السلة لفئة الرجال.

ويمتد الدوري حتى الخامس من حزيران القادم، وتلعب فيه الفرق الثمانية مع بعضها بمرحلة الفاينال 8 “بنظام البلاي أوف” ضمن مجموعتين (شمالية وجنوبية)، حيث ينص نظام اللعب في هذه المرحلة على أن الفائز من مباراتين من أصل ثلاث يتأهل للفاينال 4.

وتلعب الفرق بالفاينال 4 سلسلة من ثلاث مباريات، والفائز باثنتين يتأهل إلى النهائي، بينما تلعب الفرق بالدور النهائي سلسلة من 5 مباريات والفائز بثلاث يتوج باللقب.

وخلال اجتماع اللجنة المؤقتة مع مندوبي الأندية في المحافظات، بمقر اتحاد اللعبة في الفيحاء، أوضح رئيس اللجنة أواديسيان أن الدوري سيقام بحضور جماهيري ودون هبوط للدرجة الثانية، حيث سيكون هناك ترحال للجماهير أي (تحديد عدد الجماهير التي ستحضر كل مباراة).

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