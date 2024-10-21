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طقس الغد.. انخفاض في درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-21

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 ‏درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي ‏سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وليلاً ‏يستمر الجو مائلاً للبرودة وبارداً على المرتفعات الجبلية.‏

الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز ‏سرعتها الـ 55 كم/سا وخاصة على مناطق الجزيرة والشرقية والجنوبية، تثير الغبار، ‏والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة…‏

منطقة دمشق21 / 8‏
المنطقة الجنوبية22 / 9‏
المرتفعات الجبلية14 / 4‏
المنطقة الوسطى22 / 6‏
المنطقة الساحلية24 / 14‏
المنطقة الشمالية20 / 5 ‏
منطقة الجزيرة19 / 7‏
المنطقة الشرقية25 / 11‏
منطقة البادية21 / 7‏

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