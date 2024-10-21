طقس الغد.. انخفاض في درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وليلاً يستمر الجو مائلاً للبرودة وبارداً على المرتفعات الجبلية.
الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها الـ 55 كم/سا وخاصة على مناطق الجزيرة والشرقية والجنوبية، تثير الغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|منطقة دمشق
|21 / 8
|المنطقة الجنوبية
|22 / 9
|المرتفعات الجبلية
|14 / 4
|المنطقة الوسطى
|22 / 6
|المنطقة الساحلية
|24 / 14
|المنطقة الشمالية
|20 / 5
|منطقة الجزيرة
|19 / 7
|المنطقة الشرقية
|25 / 11
|منطقة البادية
|21 / 7