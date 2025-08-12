وزير الطوارئ يبحث مع أوتشا آليات تنسيق الاستجابة الإنسانية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” في سوريا أوسكار شافيز، سبل تعزيز تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية في عموم البلاد، وضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين، أينما كانوا داخل الأراضي السورية.

واستعرض الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، آليات التنسيق والرقابة والمساءلة التي تعتمدها الحكومة لضمان الوصول العادل إلى المحتاجين، مؤكدين ضرورة اعتماد الشفافية في العمل الإنساني، ورفض أي شكل من أشكال التمييز.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء، والعمل على تأمين وصول المساعدات للمدنيين، وفرص التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وأهالي السويداء.