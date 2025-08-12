نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

الخارجية الفرنسية: دمج قوات “قسد” في الجيش السوري مسألة أساسية لتحقيق الاستقرار

2025-08-12

باريس-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن صفوف الجيش السوري مسألة أساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة ومكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “نواصل في هذا السياق مع شركائنا الأمريكيين التحاور بانتظام مع ممثلي شمال شرق سوريا والسلطات السورية، ونتابع جهودنا الرامية إلى تقريب وجهات النظر، ويمثّل إدماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات المسلحة السورية مسألةً جوهريةً من أجل استقرار سوريا والمنطقة والتصدي للإرهاب”.

وأوضحت الوزارة أن فرنسا التي قطعت التزاماً أثناء مؤتمر باريس بشأن سوريا في شباط المنصرم، تواصل عملها الدؤوب سعياً إلى عملية تتيح إعمار سوريا حرة وموحدة وسيادية ومستقرة تمثل الجميع وتندرج في بيئتها الإقليمية على نحوٍ كامل.

