اليونسكو: قتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة جريمة غير مقبولة وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي

باريس-سانا

أدانت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة صحفيين فلسطينيين في مدينة غزة في العاشر من آب الجاري، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن أزولاي قولها في بيان اليوم: “استهداف الصحفيين الذين يغطون الصراعات أمر غير مقبول، ويتناقض مع القانون الدولي الإنساني”.

وجددت المديرة العامة لليونسكو الدعوة إلى احترام قرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر بالإجماع عام 2015، والخاص بحماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمرافقين لهم باعتبارهم مدنيين في أوقات النزاعات.

وأوضحت أزولاي، أن الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة عملوا مع قناة الجزيرة الإخبارية الدولية، بينما كان محمد القاضي مصوراً صحفياً مستقلاً.

ووفق إحصاءات اليونسكو، ارتقى ما لا يقل عن 62 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي أثناء تأدية عملهم في فلسطين منذ تشرين الأول 2023، ولا يشمل هذا العدد من قضوا في ظروف غير مرتبطة بعملهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت يوم الأحد الماضي، ستة صحفيين فلسطينيين، بينهم الصحفيان في قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران المرافقان لهما محمد نوفل وإبراهيم ظاهر.