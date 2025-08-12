رئيس الوزراء الأردني: نقدم كل الدَّعم للحكومة السورية لتحقيق الأمن والازدهار

عمان-سانا

أكَّد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم، أنَّ الأردن يقدِّم كل الدَّعم للحكومة السورية؛ لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن حسان قوله خلال لقائه نظيره المصري مصطفى مدبولي في عمان اليوم: إن “الأردن يتعاون مع الأشقَّاء السُّوريين في مختلف المجالات لتجاوز التحدِّيات الكبيرة أمامهم”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء الأردني أنَّ التحديات الإقليمية بالنسبة للبلدين الشَّقيقين واحدة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية والحرب الوحشيَّة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزَّة.

وفي هذا الصدد أكَّد الجانبان الأردني والمصري على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزَّة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانيَّة، ورفض سياسة التَّجويع في غزة، والإجراءات الاستفزازيّة في الضفة الغربية والقدس.