الأمن الداخلي في دير الزور يكشف ملابسات جريمة قتل طفلة ويلقي القبض على الجاني

دير الزور-سانا

تمكنت قوى الأمن الداخلي بريف دير الزور من كشف ملابسات جريمة قتل بحق طفلة، تم العثور على جثتها في إحدى سواقي قرية محكان بريف المحافظة، وإلقاء القبض على الجاني.

وفي تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان:” تلقّينا بلاغاً يُفيد بالعثور على جثّة الطفلة إسراء الكرطة، البالغة من العمر 8 سنوات، ملقاة في إحدى سواقي قرية محكان، وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة”.

وأكد العقيد الشملان، أنه بعد جهود مكثفة، تمكّنت الفرق المختصة من كشف ملابسات الجريمة، والتعرّف على الجاني، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب جريمته النكراء، حيث استدرج قريبته إسراء إلى منزله، مستغلاً صلة القرابة بينهما، وارتكب بحقها جريمة القتل، ثم وضعها في خزان ماء قبل أن يتخلّص من الجثّة برميها في ساقية مياه.

وشدد قائد الأمن الداخلي بالمحافظة، على أنّ هذه الجريمة تمثّل اعتداءً صارخاً على القيم الإنسانية والدينية، وطعنة موجعة في الضمير المجتمعي.

وأكد العقيد الشملان، الالتزام الكامل بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن الجاني سينال جزاءه العادل وفق القانون.