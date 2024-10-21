12 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف سوقا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، فيما قصف مجموعة من الفلسطينيين خلال محاولتهم النزوح من مخيم جباليا إلى مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 وجرح آخرين.

وأفادت مصادر طبية بأن 41 فلسطينياً استشهدوا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع 33 منهم ارتقوا شمال القطاع.

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