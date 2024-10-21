كهرباء الحسكة: إيقاف التغذية الكهربائية ليومين نتيجة صيانة في سد الفرات

الحسكة-سانا
أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أنه سيتم قطع التغذية الكهربائية الواردة إلى المحافظة من سد الفرات في الرقة، اعتباراً من صباح يوم غد، بهدف إجراء صيانة عامة في السد.
وبين مدير الشركة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن قطع التيار الكهربائي من المصدر المذكور سيبدأ الساعة التاسعة من صباح يوم غد، ويستمر لمدة يومين، وذلك لإجراء صيانة في محطة توليد سد الفرات ومن ثم معاودة تغذية المحافظة بالتيار الكهربائي مجدداً، وفق برنامج التغذية والتقنين المعمول به.
يشار إلى أن كمية الكهرباء التي تصل إلى محافظة الحسكة من سد الفرات تقدر بنحو 50 ميغاواط.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen