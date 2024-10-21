كهرباء الحسكة: إيقاف التغذية الكهربائية ليومين نتيجة صيانة في سد الفرات

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أنه سيتم قطع التغذية الكهربائية ‏الواردة إلى المحافظة من سد الفرات في الرقة، اعتباراً من صباح يوم غد، ‏بهدف إجراء صيانة عامة في السد.‏

وبين مدير الشركة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن ‏قطع التيار الكهربائي من المصدر المذكور سيبدأ الساعة التاسعة من صباح ‏يوم غد، ويستمر لمدة يومين، وذلك لإجراء صيانة في محطة توليد سد الفرات ‏ومن ثم معاودة تغذية المحافظة بالتيار الكهربائي مجدداً، وفق برنامج التغذية ‏والتقنين المعمول به.‏

يشار إلى أن كمية الكهرباء التي تصل إلى محافظة الحسكة من سد الفرات تقدر بنحو 50 ميغاواط.‏

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