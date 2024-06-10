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إعادة التغذية الكهربائية لمحافظة الحسكة بعد إجراء صيانة لخط 230 ك.ف

2024-06-10

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة للكهرباء تغذية مدن ومناطق محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي القادم من سد الطبقة، بعد إصلاح العطل الفني الذي طرأ مساء أمس على خط 230 ك.ف.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية أجرت صيانة لعطل فني طرأ على خط الطبقة – البواب 230 ك.ف أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عموم أرجاء المحافظة منذ مساء أمس، مشيراً إلى أنه تم البدء بتزويد محطات الكهرباء التي تغذي المؤسسات والمنشآت الخدمية الرئيسية بالتيار الكهربائي، كما سيتم تزويد المشتركين تباعاً وفق برنامج التقنين المعمول به.

يشار إلى أن خط الطبقة – البواب 230 ك.ف الذي يغذي المحافظة بالتيار الكهربائي يتعرض من حين لآخر لأعطال فنية، كما تتعرض أبراجه إلى انهيار عند هبوب رياح قوية.

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