الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في غزة بلغت مستويات كارثية والمستشفيات تعمل فوق طاقتها

جنيف-سانا

حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن، من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، مؤكداً أن المستشفيات تعمل بما يفوق طاقتها القصوى وسط نفاد كامل لبعض الأدوية المنقذة للحياة، وتزايد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيبركورن قوله في تصريحات للصحفيين بجنيف: ” أقل من نصف مستشفيات غزة، وأقل من 38 بالمئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، تعمل جزئياً أو بمستويات دنيا، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأضاف: إن المستشفيات تعاني من ضغط شديد جراء الإصابات الناجمة عن الاعتداءات في مناطق توزيع الغذاء، ما يؤدي أيضاً إلى نقص مستمر في الدم والبلازما، مشيراً إلى مقتل ما لا يقل عن 1655 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً و800 آخرين في تلك المناطق منذ الـ 27 من أيار الماضي.

ولفت بيبركورن، إلى التحديات التي يفرضها رفض سلطات الاحتلال السماح بدخول المسعفين الدوليين، وتعطيل إدخال مواد أساسية مثل: أجهزة العناية المركزة وأجهزة التخدير ومستلزمات سلسلة التبريد.

كما حذّر برنامج الأغذية العالمي، من أن مستويات الجوع وسوء التغذية في غزة هي الأعلى منذ بدء العدوان في تشرين الأول 2023، بينما أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” نهاية الشهر الماضي، أن القطاع يواجه أسوأ سيناريو للمجاعة، وأن سوء التغذية بين الأطفال بلغ مستويات لا يمكن تخيلها.