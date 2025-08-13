تأهيل ساحة اليمن في اللاذقية ضمن مبادرة اللاذقية نحن أهلها

اللاذقية-سانا

أنجز مجلس مدينة اللاذقية، بالتعاون مع مؤسسة “البيئة النظيفة (E-Clean) ومنظمات المجتمع المحلي، أعمال تأهيل دوار وحديقة ساحة اليمن (المحطة)، وذلك في إطار مبادرة “اللاذقية نحن أهلها” الهادفة إلى تحسين البنية التحتية والمظهر الجمالي للمدينة.

وأوضح رئيس الوحدات الإدارية في اللاذقية علي عاصي في تصريح لمراسلة سانا، أن الأعمال شملت تركيب 100 كشاف إنارة جديدة باستطاعة 150 واطاً لكل منها؛ لتغطية دوار وجسر اليمن، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة موسعة وحملات نظافة شملت: رفع المخلفات وصيانة وتنظيف البرك الموجودة في الحديقة، وتجميلها بإضافة نباتات وزهور جديدة.

وأكد عاصي، أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لإنارة مناطق وأحياء المدينة؛ بهدف الوصول إلى إنارة شاملة وتحسين الخدمات العامة.

وأعرب عدد من أهالي المنطقة، عن ارتياحهم لعمليات التأهيل بعد سنوات من الإهمال.

وقالت منى ياسين، وهي منظمة رحلات سياحية: “كنا نطالب البلدية دوماً بمتابعة الحديقة نتيجة الإهمال الكبير الذي كانت تعاني منه، واليوم سعداء بالنظافة والتأهيل الذي قدمه مجلس المدينة”.

بدورها، أشارت المدرسة فداء السيد إلى أن الحديقة كانت تعاني من نقص كبير في النظافة والعناية بالنباتات، مضيفة: “اليوم تم تنظيفها وتأهيلها ورفع العلم الوطني فيها، وهو الأجمل، وخصوصاً أن المنطقة حيوية”.

ويأتي هذا المشروع كخطوة إضافية ضمن حملة “اللاذقية نحن أهلها”، التي تركز على تحسين المرافق العامة وإشراك المجتمع المحلي والجهات الفاعلة في عملية التطوير.