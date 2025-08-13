محاضرة نوعية حول العلاج الشعاعي للأمراض الجلدية في نقابة أطباء حلب

حلب-سانا

نظّمت اللجنة العلمية لأطباء الجلد في نقابة أطباء حلب مساء أمس محاضرة تخصصية نوعية بعنوان “حين تلتقي الأشعة بالبشرة” بحضور عشرات الأطباء والمختصين، وذلك في خطوة لتعزيز عودة الأنشطة العلمية بعد أشهر من الانقطاع، قدمتها الطبيبتان درية الضاهر وآية الجمال عبد، تحت إشراف الدكتور عبد المسيح يعقوب.

العلاج الضوئي

تناولت المحاضرة أحدث تقنيات العلاج الضوئي للأمراض الجلدية المستعصية مع التركيز على آلية عمل الأشعة مثل UBV وتقنية POP، وتشخيص الحالات الملائمة كالصداف والفطريات، إضافة إلى البروتوكولات المعتمدة لاختيار الجرعات ومدد العلاج والتحاليل الضرورية قبل بدء الجلسات.

وأشارت الدكتورة الضاهر في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية التركيز على دور العلاج الشعاعي كحلٍّ ناجع للحالات التي لا تستجيب للأدوية التقليدية مع توضيح ضوابط الاستخدام لتجنب المضاعفات.

نشر الوعي الطبي

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبد أن الهدف هو نشر الوعي بالبروتوكولات العالمية بين الأطباء، والتأكيد على التزام المرضى بالجلسات، وخاصة مع توافر العلاج مجاناً في المركز الحكومي المتخصص بحلب.

بدوره، بين الدكتور إبراهيم تايح عضو اللجنة العلمية في النقابة أن هذه المحاضرة تُعدّ باكورة أنشطة اللجنة الجديدة لأطباء الجلد مع التعهد باستمرار تنظيم الفعاليات شهرياً لرفع الكفاءات الطبية وتحديث المعارف.

أما الدكتورة سيبا أغشيان عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بحلب، فأشادت بالمعلومات الغنية التي عزّزت التكامُل بين القطاعين الأكاديمي والميداني.

تطوير الخدمات الصحية

جاءت الفعالية كأول نشاطٍ علمي مشترك لأطباء الجلد في حلب بعد توقفٍ دام عدة أشهر، ما يُشير إلى عودة الحياة الأكاديمية والطبية إلى طبيعتها في المدينة، وبما يدعم تطوير الخدمات الصحية لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة.

يُذكر أن مركز الأمراض الجلدية التخصصي في مستوصف الحمدانية بحلب يُقدّم العلاج بالأشعة مجاناً ضمن خططٍ حكومية لتعزيز الرعاية الصحية بالتزامن مع إعادة الإعمار.