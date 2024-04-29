مقتل 3 جنود للعدو الإسرائيلي في عملية للمقاومة وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مساء اليوم مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 11 آخرين بجروح جراء عملية للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

من جهتها استدرجت المقاومة الفلسطينية قوة مؤللة للعدو الصهيوني إلى شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع وأوقعتها في كمين ألغام من العبوات الناسفة والصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال على الأحياء السكينة ولم تنفجر.

كما استهدفت المقاومة مقر قيادة للعدو جنوب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

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