بوسطن الأمريكية: اعتقال مئة طالب خلال احتجاجات مؤيدة للشعب الفلسطيني

واشنطن-سانا

اعتقلت الشرطة الأمريكية اليوم مئة طالب في جامعة نورث إيسترن بولاية بوسطن خلال احتجاجات نظموها رفضاً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقالت جامعة نورث ايسترن عبر منصة إكس وفق ما نقلت فرانس برس: إن “الشرطة اعتقلت مئة طالب بعد رفضهم فض الاحتجاج الذي نظموه، وإخلاء الحرم الجامعي”.

وتتواصل الاحتجاجات الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الجامعات الأمريكية وسط حملة اعتقالات واسعة شنتها الشرطة الأمريكية، وطالت مئات الطلاب المتظاهرين.

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