الدفاع الروسية: أكثر من 8280 جندياً حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 8280 عسكرياً أوكرانياً و1659 مسيّرةً وعشرات الصواريخ الغربية.

وجاء في بيان الوزارة عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: وجه الجيش الروسي 35 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة، بينها صواريخ “كينجال” فرط الصوتية والمسيرات، طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والبنية التحتية للسكك الحديدية وأنظمة الدفاعات الجوية والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.

وفي مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عززت قوات الغرب الروسية مواقعها، وألحقت أضراراً بالعدو وغابات سيريبريانسكي، وصدت 9 هجمات معادية وكبدت العدو 255 جندياً، ودمرت مدافع وأسلحة ومحطتين أمريكيتين مضادتين من طراز “إيه إن تي بي كيو 36” و”إيه إن تي بي كيو 50″، وصدت قوات الجنوب 19 هجوماً مضاداً، وقضت على 3890 جندياً

ودمرت 4 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة ومدافع غربية و17 محطة رادار إلكترونية و22 مستودع ذخيرة.

وصدت قوات الوسط 63 هجمة معادية وكبدت العدو 2950 جندياً ومدافع غربية وآليات و5 محطات رادار إلكترونية.

وعززت قوات الشرق مواقعها وبلغت خسائر العدو 825 جندياً ومدافع غربية وآليات ومركبات و5 محطات رادار إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.

وألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته خسارة 360 عسكرياً وآليات ومدافع.

وخلال أسبوع دمر الجيش الروسي مقاتلة ميغ 29 و8 منصات هيمارس وفامباير وغراد وقاذفة مع مركز تحكم ورادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “إس 300 إس بي” ومنصتين لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات “إتش إيه دبليو كيه” و”أو إس إيه إيه كيه إم” ومحطتي رادار “بي 18″ و”بيليكان”.

كما أسقطت القوات الروسية مقاتلة ميغ 29 وسو 25، و18 قنبلة موجهة من طراز هامر، وصاروخا تكتيكياً “توشكا-يو”، و35 صاروخ هيمارس وألدر وهوريكان، كما أسقطت 1659 طائرة دون طيار أوكرانية.