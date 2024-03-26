المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 63 ألف شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا خلال السنوات العشر الأخيرة

جنيف-سانا

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم أن 63285 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أو فقدوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023 معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين أن” غالبية الوفيات والمختفين حدثت في البحر الأبيض المتوسط تليها أفريقيا وآسيا”، حيث كان نحو 60 بالمئة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق.

وبحسب بيانات المنظمة، فإن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين خلال السنوات العشر الماضية كان عام 2023 عندما سجلت 8541 حالة وفاة وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.

ورجح التقرير أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، مشيرا إلى أن 729 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022 ، كما لفت إلى أنه في جميع السنوات السابقة تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وكانت المنظمة أعلنت مطلع العام الجاري أنها تحتاج لمساعدات بقيمة 7.9 مليارات دولار للقيام بأنشطتها والوفاء بالتزاماتها خلال العام الحالي بهدف إنقاذ الأرواح وحماية البشر المتنقلين وتسهيل سبل الهجرة النظامية.

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