الخارجية الروسية: روسيا تتوقع أن يساهم قرار مجلس الأمن بوقف العنف في غزة

موسكو-سانا

توقعت وزارة الخارجية الروسية أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة العنف في المنطقة، ومنع العملية الإسرائيلية في رفح.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: “إن الجانب الروسي يتوقع أن يساهم قرار مجلس الأمن الدولي الإلزامي رقم 2728 في تهدئة العنف في غزة، بما في ذلك منع العملية الإسرائيلية في رفح وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، حيث اضطر مليونا شخص إلى مغادرة منازلهم، ويواجه نصفهم الآن خطر المجاعة الكارثية وترحيلهم القسري”.

وأضاف البيان: إن “روسيا مقتنعة بضرورة اغتنام فرصة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي منعت الولايات المتحدة تبنيه بعناد ونفاق”.

ووافق مجلس الأمن الدولي أمس على قرار قدمته 10 دول يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان فقط، وعلى أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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