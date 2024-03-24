الداخلية الروسية: منفذو هجوم “كروكوس” الإرهابي أجانب وليس بينهم أي روسي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة موسكو أجانب وليس بينهم أي مواطن روسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك في بيان: “تداولت عدد من شبكات التواصل الاجتماعي اليوم مزاعم مفادها أن أربعة من المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في مجمع كروكوس والذين فروا في سيارة وتم اعتقالهم بعد ذلك في منطقة بريانسك هم مواطنون روس وهذه المعلومات غير صحيحة فجميعهم أجانب”.

وأضافت فولك: إن أقسام الهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تقوم بالتحقق بعناية في الأسباب والدوافع ومعرفة مدة إقامة المحتجزين على الأراضي الروسية وتحديد عناوين إقامتهم الفعلية بالإضافة إلى الظروف المهمة الأخرى.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت اعتقال /11/ شخصا كانوا يحاولون الفرار إلى الأراضى الأوكرانية بينهم /4/ إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري أمس في العاصمة موسكو والذي أودى بحياة /133/ شخصاً.

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