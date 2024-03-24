المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة اليوم موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة”.
كما استهدفت المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته مباشرة.
وكانت المقاومة استهدفت سابقا 4 مواقع وتجمعات للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.
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