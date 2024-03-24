المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلو ‏المقاومة اليوم موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

كما استهدفت المقاومة موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته مباشرة.‏

وكانت المقاومة استهدفت سابقا 4 مواقع وتجمعات للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

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