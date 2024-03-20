منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه منتخب ميانمار غداً في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا

يانغون-سانا

يلتقي منتخب سورية الأول بكرة القدم مع منتخب ميانمار غداً عند الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

ويعوّل المدير الفني لمنتخبنا هيكتور كوبر على اللاعبين كثيراً في تحقيق الفوز حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نحتاج إلى الفوز في هذه المباراة، أرغب في مشاهدة التركيز والانضباط الذي أظهره المنتخب في كأس آسيا.

وأضاف كوبر: درسنا نقاط القوة والضعف لدى منتخب ميانمار من خلال متابعة مبارياته الأخيرة وسنعمل ما بوسعنا للعودة بالنقاط الثلاث.

من جهته أشار لاعب منتخبنا مارديك مارديكيان إلى أنه وزملاءه بالمنتخب يطمحون لتقديم أداء لافت في مباراة الغد وتحقيق الفوز المنشود للتقدم في مجموعتنا بالتصفيات مبيناً أن المنتخب مصمم على إحراز الفوز وإسعاد جمهور الكرة السورية.

وكان منتخبنا فاز في التصفيات على منتخب كوريا الديمقراطية بهدف مقابل لا شيء وخسر أمام اليابان بخماسية نظيفة.

محمد الرحيل

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