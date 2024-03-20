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بوتين يحصل على أكثر من 72 بالمئة من أصوات الروس بالخارج

2024-03-20

موسكو-سانا

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أكثر من 72 بالمئة من أصوات المواطنين الروس بالخارج في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في الفترة من الـ 15 إلى الـ 17 من آذار الجاري.

ونقل موقع “آر تي” عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية قولها اليوم إن الرئيس بوتين فاز بـ 72.3 من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في الخارج.

وحصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على 87.33 بالمئة من الأصوات بعد فرز مئة بالمئة من أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية بينما حصل نيكولاي خاريتونوف زعيم الحزب الشيوعي الروسي على المركز الثاني بنسبة 4.31 بالمئة من الأصوات.

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