موسكو وبكين: زيادة التنسيق لبناء نظام عالمي متعدد أكثر عدلاً

موسكو-سانا

أعربت روسيا والصين عن رغبتهما بزيادة التنسيق من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ في موسكو اليوم، والتي تناولت الأزمة الأوكرانية والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم بأن لافروف والمسؤول الصيني أعربا خلال المباحثات عن الرغبة المتبادلة في زيادة التنسيق في المنظمات الدولية الرئيسية من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً واستدامة، وشددا على الرغبة في زيادة التعاون الثنائي في مجموعة “بريكس” مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا لها هذا العام.

وأوضح البيان أن الجانبين أشادا بالعلاقات الروسية الصينية التي ارتقت إلى مستوى غير مسبوق، وتستمر في التطور بشكل ديناميكي، بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

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