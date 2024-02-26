زراعة ريف دمشق: رفض إرسالية مواد أولية بيطرية مخالفة للشروط

ريف دمشق-سانا

رفضت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق إرسالية مواد أولية بيطرية دخلت سورية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، من منشأ ومصدر الأرجنتين، لمخالفتها القرارات والقوانين الناظمة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبين رئيس دائرة الدواء البيطري في المديرية الدكتور محمد أبو ضاهر في تصريح لمراسلة سانا أنه بعد إجراء عمليات الكشف من قبل العناصر الفنية في الدائرة تبين أن الإرسالية مخالفة للشروط وغير صالحة، لهذا تمت مخاطبة مديرية الجمارك لإعادتها إلى مصدرها.

وأشار أبو ضاهر إلى أن الإرسالية عبارة عن مادة تقدر بعشرة أطنان معبأة ضمن أكياس، وزن الكيس الواحد منها 25 كيلوغراماً، موضحاً أن المعلومات الموجودة على الأكياس مخالفة للموافقة الفنية البيطرية الممنوحة من قبل وزارة الزراعة ولا سيما القرار 203 للعام 2023.

سفيرة إسماعيل

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