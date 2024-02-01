المسبار القمري الياباني دخل وضع السكون وتوليد الطاقة الشمسية صار غير متاح

طوكيو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) اليوم أن المسبار القمري الياباني دخل من جديد وضع السكون، وأوقف أنشطته مع غروب الشمس ما جعل توليد الطاقة الشمسية غير متاح.

ونقلت شينخوا عن وكالة جاكسا قولها: إن الأنشطة المخططة للمركبة الذكية لاستكشاف القمر سليم التي جعلت اليابان خامس دولة تهبط على سطح القمر في العالم اختتمت أمس .

وكانت مركبة الهبوط على سطح القمر قد بدأت الإثنين الماضي عملها بعد إيقاف تشغيلها، بسبب تعطل الخلايا الشمسية عقب هبوطها على القمر في وقت سابق.

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