عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 118

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 118.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديداً على حي الرمال وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفى.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلاً في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد على الأقل وعدد من الإصابات، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إلى أكثر من 26900 شهيد، ونحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc