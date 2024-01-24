المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يعلن عن إجراء اختبار لغة خاص بمسابقة أعضاء الهيئة الفنية

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق عن إجراء اختبار المقدرة اللغوية الخاص بمسابقة تعيين مؤهلين من حملة درجة الماجستير “دراسات عليا” في عضوية الهيئة الفنية بالجامعة التي أعلنت عنها مؤخراً.

وحدد المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم مواعيد الاختبار أيام الأربعاء 31-1-2024 والإثنين 12-2-2024 والإثنين 19-2-2024 والإثنين 26-2-2024 ، وذلك عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأشار المعهد إلى أن التسجيل للاختبار يبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس ويستمر لغاية 25-2-2024.

وكانت الجامعة أعلنت في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الجاري عن حاجتها لتعيين مؤهلين من حملة درجة الماجستير لتعيينهم في عضوية الهيئة الفنية من عدة اختصاصات.

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