الوزير المنجد يطلع على عمل وحدة الصناعات الريفية ويفتتح قسم العلاج الفيزيائي لذوي الإعاقة بالقلمون

دمشق-سانا

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بحضور محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى اليوم قسم العلاج الفيزيائي الذي أنشأته جمعية المجد بالتعاون مع جمعية العماد في النبك.

واطلع الوزير على الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة في القسم الذي يساعد في اجتيازهم مجموعة من التحديات منها عائق “الخوف والتأقلم مع المكان” من خلال مجموعة علاجات علمية وطبية بحسب مراحل عمر الطفل وقدراته وطبيعة إعاقته.

كما اطلع الوزير على عمل وحدة الصناعات الريفية في مدينة دير عطية التي تتضمن مشاغل جمعية خاتون الثقافية التراثية وتشمل تدريب النساء العاملات على حرف السجاد اليدوي وصناعة البسط القماشي التراثي والمنظفات وأشغال الصوف اليدوي وبالماكينة إضافة إلى إقامة دورات الحلاقة والكروشيه كما تقدم الوحدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية خدمات عديدة للأرامل وذوي الشهداء.

الوزير المنجد لفت إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون والتشاركية وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمجتمع المحلي بهدف التكامل والعمل على صعيد التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ونشر التجارب الناجحة في مناطق أخرى.

ونوه الوزير المنجد بالعمل الذي تقدمه جمعية خاتون في مجال تأهيل السيدات وتمكينهن في الدخول لسوق العمل وتأمين مصدر رزق دائم لهن مبيناً أن هناك اتفاقاً مع وزارة التجارة الداخلية لترويج المشغولات المنتجة بالمعارض والمهرجانات بشكل مجاني.

بدورها رئيسة جمعية خاتون الثقافية التراثية بدير عطية المهندسة أسماء عبود لفتت إلى أن برامج الجمعية تشمل محافظة ريف دمشق وتستهدف الشرائح المجتمعية من النساء المعيلات وذوي الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة لافتة إلى أن عدد السيدات العاملات في مشاغل الحياكة والخياطة والسجاد اليدوي والمطبخ يصل لنحو 73 سيدة، وتعمل الجمعية بالتنسيق مع الوزارة على تأمين مستلزمات العمل والمكان وتسويق المنتجات.

وأكد عدد من السيدات على الدور المهم الذي تقوم به الجمعية لجهة تمكين النساء ورفدهن بالتدريب اللازم على عدة مهن يدوية وحرف تراثية بالإضافة إلى دورات التوعية والتعليم لتحقيق اكتفائهن الذاتي ضمن مشاريع صغيرة مستقلة.

مهند سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc