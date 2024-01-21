فيرشينين: موسكو مستعدة للعمل مع دول حركة عدم الانحياز لبناء عالم أكثر عدلاً وتعددية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين التزام روسيا بالعمل المشترك مع دول حركة عدم الانحياز وخاصة في ظل تقارب مواقف الطرفين من الأزمات والمشاكل العالمية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فيرشينين قوله خلال أعمال القمة التاسعة عشرة لبلدان حركة عدم الانحياز المنعقدة في كمبالا: إن روسيا التي تتمتع بوضع عضو مراقب في حركة عدم الانحياز مستعدة للمزيد من التفاعل النشط مع الدول الأعضاء في الحركة في مختلف الميادين بما في ذلك الأمم المتحدة، اخذاً في الاعتبار تقارب المواقف من المشاكل العالمية.

ونقل فيرشينين إلى قادة القمة رسالة تحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار فيها إلى الدور المهم للحركة على الساحة العالمية في بناء نظام علاقات دولية أكثر عدلاً وديمقراطية وتعددية.

وانعقدت القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز برئاسة أوغندا تحت شعار “تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك”.

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