اختتام برنامج العطلة الانتصافية للأطفال بعمل مسرحي وفقرات ترفيهية بدرعا

درعا-سانا

اختتمت مديرية الثقافة في درعا برنامج العطلة الانتصافية (غنوا مع الأطفال والعبوا معهم وتعلموا منهم وعلموهم) بالعمل المسرحي (المدينة السعيدة) تأليف طارق حريب وإخراج عبد الله الحسن وأداء فرقة العرين للفنون المسرحية إضافة إلى الفقرة الترفيهية (حكايا وقصص المهرج).

وتطرق العمل المسرحي الكوميدي /المدينة السعيدة/ إلى قيمة العمل وأهميته ودوره في تأمين دخل للإنسان يتمكن عبره من تحقيق متطلباته واحتياجاته.

وبين الحسن أن الهدف من العمل هو خلق الشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس وأهمية تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية مبينا انه كلما حافظ الإنسان على عمله كلما ساعده ذلك على تعزيز الصحة العقلية والبدنية وخلق علاقات اجتماعية إيجابية وتعزيز التعاون والتفاعل بين أفراد المجتمع الواحد .

وتلت العمل المسرحي فقرة ترفيهية بعنوان (حكايا وقصص المهرج) قدمها حسين الزعبي الذي قال إن الأطفال يحبون الألوان والفكاهة وتقليد شخصية المهرج لأنه يضحك ويسعد الأطفال حيث لاقت الفقرة تفاعلاً جميلاً من قبلهم.

ليلى حسين

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