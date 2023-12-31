بانوراما المراسيم والقوانين التي أصدرها الرئيس الأسد عام 2023

دمشق-سانا

تبث الوكالة العربية السورية للأنباء سانا “بانوراما” المراسيم والقوانين التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد خلال عام 2023.

زيادة الرواتب وتحسين الدخل ودعم الجرحى والطلبة:

11- 4- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2023 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

1- 5- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.

15- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين رقم (11) و(12) القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

17- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر قراراً يقضي بزيادة العبء العسكري من 8 بالمئة إلى 20 بالمئة من الراتب المقطوع، ويشمل القرار العسكريين من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين والاحتياطيين من مختلف الدرجات.

20- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2023 والذي يقضي بتعديل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 بحيث يشمل القبول في الجامعات الحكومية والإيفاد لنيل شهادة الدكتوراه كل الحائزين على الميدالية الذهبية في كل اختصاص من اختصاصات الأولمبياد العلمي الوطني بدلاً من الاقتصار على الفائز الأول.

24- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية.

24- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2023 القاضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية تعويض طبيعة عمل بنسبة 100 بالمئة.

27- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (27) القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين.

27- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2023 الذي يمنح كلاً من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

27- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 106 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الخاص بالتعويض الشهري.

28- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

29- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (225) لعام 2023 الذي يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم، ويمنح الطلاب الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي.

6- 9- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (34) المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

8- 10- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (16) للعام 2023 والذي ينص على إحداث هيئة عامة تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تحل الهيئة الجديدة محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979.

2- 11- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) القاضي بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة.

10- 12- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (27) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.

12- 9- 2023 الرئيس الأسد يصدر قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين (ضباطاً وصف ضباط وأفراداً) في الجيش والقوات المسلحة، بقيمة 50 ألف ليرة سورية للضباط و40 ألفاً لصف الضباط و30 ألفاً للأفراد، لتصبح منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على رخصة الزواج وتثبيته وفق الأنظمة والقوانين ويصدر قراراً يقضي بمنح المتطوعين في صفوف الجيش العربي السوري بموجب عقد تطوع (مكافأة بدء خدمة) مبلغاً وقدره 2 مليون ليرة سورية بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة سورية عن كل سنة خدمة تسلّم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

20- 12- 2023 الرئيس الأسد يصدر قراراً يقضي بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية من 4 ٪ لتصبح 35 ٪ من الراتب الشهري المقطوع.

31- 12- 2023 الرئيس الأسد يصدر قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة، من عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً لتصبح مئة ألف ليرة سورية شهرياً.

تشجيعاً ودعماً لعملية الاستثمار والإنتاج والبناء:

12- 3- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.

22- 3- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

23- 5- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (8) الذي يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

19- 6- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (10) المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية وتحقيق الاستدامة في استثمارها، وتخفيض تكاليف العمل الزراعي وزيادة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تنفيذ خطة التحول الى الري الحديث، وتوحيد الأحكام المالية والفنية والإدارية الخاصة بها.

22- 6- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (11) الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، وذلك بهدف التشجيع على التحول إلى هذا النوع من الشركات حيث تؤدي الشركات المساهمة المغفلة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية كما تتميز هذه الشركات بالتزامها بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.

20- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

15- 10- 2023 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (18) لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.

8- 11- 2023 الرئيس الأسد اليوم يصدر القانون رقم (21) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.

مراسيم تعيين وتكليف:

29- 3- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (91) لعام 2023 الذي يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء وهم الدكتور فراس حسن قدور – وزيراً للنفط والثروة المعدنية، السيد محسن عبد الكريم علي– وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عبد القادر جوخدار – وزيراً للصناعة، السيد لؤي عماد الدين المنجد – وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، السيد أحمد بوسته جي – وزير دولة، وإنهاء تسمية السيد المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة.

8- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 206 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية.

23- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (216) لعام 2023 القاضي بإنهاء تعيين عبد الحليم خليل محافظاً لمحافظة طرطوس، وتعيين فراس أحمد الحامد محافظاً لمحافظة طرطوس.

27- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (223) لعام 2023 القاضي بتسمية السفير بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

7- 12- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسومين (304) و(305) بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أيمن رعد وحبيب عباس.

13- 12- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم (313) الذي يقضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية، والمهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.

أمر إداري يتعلق بالخدمة الإلزامية:

16- 8- 2023 الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين “المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين”، حيث ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين “المدعوين الملتحقين” اعتباراً من تاريخ 1-10-2023 م

4- 12- 2023 الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يُنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-2-2024 م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31-1-2024 م ضمناً وبموجب الأمر الإداري يُنهى أيضاً الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-2-2024 م لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31-1-2024 م ضمناً.

مراسيم عفو:

16- 11- 2023 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.