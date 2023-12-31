بانوراما لقاءات ونشاطات وبرقيات وزيارات الرئيس الأسد عام 2023

دمشق-سانا

تبث الوكالة العربية السورية للأنباء سانا “بانوراما” لقاءات ونشاطات وبرقيات وزيارات السيد الرئيس بشار الأسد خلال عام 2023.

لقاءات الرئيس الأسد:

4 -1- 2023 الرئيس الأسد يلتقي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والحديث يدور حول العلاقات الأخوية المتميزة بين سورية والإمارات وسبل تطويرها.

12 -1 -2023 الرئيس الأسد يلتقي لافرنتييف، والحديث يدور حول مسار العلاقات الإستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها.

14- 1- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ويؤكد أن دمشق حريصة على التواصل وتنسيق المواقف مع إيران لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

6- 2- 2023 الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب سورية والإجراءات اللازمة.

8- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وفداً وزارياً لبنانياً برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، حيث نقل أعضاء الوفد للرئيس الأسد تعازي وتضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سورية، إثر الزلزال الذي تعرضت له.

12- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، لبحث تداعيات وآثار الزلزال الذي ضرب سورية.

12- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والوفد المرافق له حيث أكد أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سورية، وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال، كما أعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار، وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سورية.

13- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.

14- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل ميريانا إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أكدت إيغر أن الصليب الأحمر يعمل من أجل تزويد الشعب السوري بالاحتياجات الأساسية، وتقديم كل ما يلزم لمساعدته على تخطي الحالة الصعبة التي يتعرض لها بسبب الزلزال، وجدد الرئيس الأسد حرص الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين.

15- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، حيث أعرب الرئيس الأسد عن تقدير سورية للموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق، وأشار إلى أن الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه، وخاصة من الأشقاء العرب، كما نقل الصفدي للرئيس الأسد تحيات وتعازي جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكد أن المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً تتضامن مع الشعب السوري لما ألمّ به جراء الزلزال.

16- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقلها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، تقدّم فيها بخالص التعازي لسيادته، وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، وأكّد أنّ العراق سيبقى يساند ويدعم جهود الحكومة السورية بكلّ إمكانياته، من أجل التخفيف من تداعيات الزلزال على السوريين، ونوه الرئيس الأسد بمواقف العراق على المستويين الرسمي والشعبي، وسرعة الاستجابة التي أبداها تجاه سورية.

18- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى رسالة تعزية ودعم لسورية من رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان نقلها السفير زبيد الله زبيدوف المبعوث الخاص للرئيس الطاجيكي، حيث اعتبر الرئيس الأسد خلال استقباله السفير زبيدوف أنّ وقوف طاجيكستان حكومةً وشعباً إلى جانب سورية في هذه المحنة سيكون له طيب الأثر لدى الشعب السوري، وأكّد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

19- 2- 2023 الرئيس الأسد يلتقي أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية، مؤكداً أنّ سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال، من خلال تقديم المساعدات الطارئة، واستقبال المساعدات الواردة إلى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية.

20- 2- 2023 الرئيس الأسد يجري زيارة عمل إلى سلطنة عمان، حيث كان في استقبال سيادته والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني الخاص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وعقد الرئيس الأسد والسلطان هيثم بن طارق جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة العامر في مسقط بحضور الوفدين الرسميين، حيث تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، وتمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة، وأشار الرئيس الأسد إلى أنّ سورية وعُمان تربطهما علاقات ثقة متبادلة وتفاهم قديم وعميق.

23- 2- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وأعرب عن شكره لكل ما أرسلته أرمينيا من فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين سورية والأرمن في مختلف دول العالم، من جانبه نقل الوزير الضيف للرئيس الأسد تعازي رئيس الوزراء نيكول باشينيان والشعب الأرميني، مؤكداً أنه لم يكن ممكناً لأرمينيا إلا أن تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة لأنها ما زالت تذكر وقوف سورية إلى جانبها، وتقديم المساعدة لها عندما تعرضت لزلزال مدمر عام 1988.

26- 2- 2023 الرئيس الأسد يلتقي في اجتماعين متتاليين رؤساء البرلمانات، وأعضاء الوفود البرلمانية العربية التي زارت سورية، ويؤكد أن زيارة الوفد إلى سورية تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري؛ لأنها تعطي مؤشراً على وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يتعرض لها بفعل الحرب الإرهابية وتداعيات الزلزال.

26- 2- 2023 الرئيس الأسد أكد خلال لقائه رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على العلاقات الأخوية بين سورية والعراق، كما التقى الرئيس الأسد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش وأعضاء الوفد البرلماني الإماراتي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

27- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سورية واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال، نقلها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأبلغ سيادته تحيات الرئيس السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سورية ومصر، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

9- 3- 2023 الرئيس الأسد يستقبل فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية السورية وبين المنظمات الدولية التي تعمل على الأرض، وتنسيق الجهود والإمكانيات ضمن إطار الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر، بما يضمن عودة الناس في المناطق المتضررة إلى حياتهم وأعمالهم، كما بحث الرئيس الأسد وغراندي الاستمرار في الإجراءات الضرورية لعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.

9- 3- 2023 الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانضمام إيران إلى الاجتماعات المعنية في بناء الحوار بين دمشق وأنقرة، حيث رحّب الرئيس الأسد بانضمام الجانب الإيراني إلى هذه الاجتماعات، مؤكداً أنه يجب أن يكون هنالك تحضير جيد لها يستند إلى أجندة وعناوين ومُخرجات محددة وواضحة.

14- 3- 2023 الرئيس الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

15- 3- 2023 الرئيس الأسد يزور ضريح الجندي المجهول في موسكو، ويضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري.

15- 3- 2023 الرئيسان الأسد وبوتين يبحثان بجلسة موسعة في الكرملين التعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية.

18- 3- 2023 الرئيس الأسد يلتقي أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية التي عقدت اجتماعها الطارئ في دمشق، وجرى خلال اللقاء نقاش عدد من القضايا ذات البعد العربي والقومي.

19- 3- 2023 الرئيس الأسد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.

19- 3- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين السوري والإماراتي، كما تناولت المحادثات التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة وأهمية البناء على تلك التطورات، لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها التي تتطلع إلى المزيد من الأمان والازدهار، وتطرقت المحادثات للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

21- 3- 2023 الرئيس الأسد يستقبل كمال خرازي رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، ويناقش معه مجموعة من القضايا الفكرية والسياسية، والتطورات والتغيرات التي تجري في العالم.

21- 3- 2023 الرئيس الأسد يبحث مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الخطوات والإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لها تأثير ونتائج مباشرة على مسار التعافي من التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال في مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه تساهم في تأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم.

28- 3- 2023 الرئيس الأسد يستقبل الوزراء المشاركين في الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة العرب الذي يضم (الأردن، العراق، لبنان، سورية)، والذي عقد في دمشق، حيث أكد الرئيس الأسد أن الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المشكلات التي تواجه شعوب العالم، أثبتت أن الدول لا يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من ناحية الغذاء منفردة، ولا يوجد حل إلا بالتكافل الزراعي وخاصة في المجتمعات الزراعية، مشدداً على أنه ورغم تطور التكنولوجيا فإن التحديات الإضافية التي يفرضها التغير المناخي على قطاع الزراعة تتطلب جهوداً إقليمية مشتركة لتخفيف الآثار السلبية لتلك التغيرات على هذا القطاع، وحمايته كمصدر رئيسي للدخل والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

6- 4- 2023 الرئيس الأسد يستقبل الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سورية والعراق، والتحديات التي تواجه البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي يستهدف سورية والعراق، كما تم البحث في التعاون القضائي والقانوني المشترك.

6- 4- 2023 الرئيس الأسد يستقبل السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق ويؤكد أن الاستقرار الذي تشهده الساحة العراقية سياسياً وأمنياً سينعكس إيجاباً على المستوى الإقليمي، وعلى دور العراق في المرحلة المقبلة.

8- 4- 2023 الرئيس الأسد يمنح السفير الإيراني السابق بدمشق مهدي سبحاني، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تكريماً لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات السورية الإيرانية، ولتفانيه في أداء مهامه سفيراً لبلاده في سورية، حيث قلد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان السفير الإيراني الوسام في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين في فندق الداما روز بدمشق اليوم بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية.

18- 4- 2023 الرئيس الأسد يستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب اليوم، ويبحث معه العلاقات بين البلدين وملفات أخرى سياسية، عربية ودولية، حيث كان التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية حاضراً في المحادثات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

26- 4- 2023 الرئيس الأسد يناقش مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة والوفد المرافق له الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية، سواء على المستوى الاستثماري أو التبادل التجاري أو في مجال الطاقة.

29- 4- 2023 الرئيس الأسد يستقبل تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، ويبحث معه العلاقات السورية الصينية والتصورات المشتركة للعلاقة الثنائية، ضمن المشهد الأكبر الذي يمثل علاقة الصين مع دول الشرق الأوسط ودورها الحيوي في عموم هذه المنطقة.

3- 5- 2023 الرئيس الأسد يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سورية على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية استمرت يومين، حيث بحث الرئيسان الأسد ورئيسي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.

3- 5- 2023 الرئيس الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوقعان مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الإستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما جرى بحضور الرئيسين توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى.

5- 5- 2023 الرئيس الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يناقشان في جلسة مباحثات موسعة الخطوات الاقتصادية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة في مجال محطات الكهرباء والطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري.

10- 5- 2023 الرئيس الأسد يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت في مدينة جدّة في الـ 19 من أيار، ونقل الدعوة للرئيس الأسد السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

15- 5- 2023 الرئيس الأسد يتلقى دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي عُقد في دبي.

16- 5- 2023 الرئيس الأسد يلتقي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومحور الحديث كان تعزيز مكانة سورية مجدداً على الخارطة الكروية، والجهود المبذولة لرفع الحظر عن الملاعب السورية.

18- 5- 2023 الرئيس الأسد يصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

19- 5- 2023 الرئيس الأسد يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركته في القمة العربية التي جرت أعمالها في جدة السعودية، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما رحب سيادته خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سورية وتونس، مؤكداً أن سورية وتونس تقفان معاً ضد التيار الظلامي، لأنهما تتشاركان في قضية، هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج، ومعتبراً أن العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد، الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى.

19- 5- 2023 الرئيس الأسد يلتقي مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة العربية الـ 32 في جدة، حيث بحث الرئيس الأسد مع الشيخ منصور بن زايد العلاقات الثنائية الوثيقة بين سورية والإمارات، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

19- 5- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد يلقي كلمة سورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورته الــ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث شدد على أهمية “معالجة التصدعات التي نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى واستعادة الجامعة لدورها كمرمم للجروح لا كمعقم لها والأهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها، فهي قادرة على تدبير شؤونها، وما علينا إلا أن نمنع التدخلات الخارجية في بلدانها ونساعدها عند الطلب حصراً، أما سورية فماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة، لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم، وربما ينتقل الإنسان من حضن إلى آخر لسبب ما لكنه لا يغير انتماءه، أما من يغيره فهو من دون انتماء من الأساس ومن يقع في القلب لا يقبع في الحضن، وسورية قلب العروبة وفي قلبها”.

19- 5- 2023 الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتطورات على الساحة العربية، في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجها جماعياً نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدة، وثمّن الرئيس الأسد الجهود التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي، وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها.

19- 5- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد يصل إلى دمشق عائداً من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته في القمة العربية التي انعقدت في جدة، وكان الرئيس الأسد غادر مطار الملك عبد العزيز الدولي وفي وداعه رئيس بعثة الشرف الوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري.

6- 6- 2023 الرئيس الأسد يؤكد خلال استقباله الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون أن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق، والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات، وأشار إلى أن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموماً.

8- 6- 2023 الرئيس الأسد يستقبل السفير آلا ويزوده بتوجيهاته قبل التوجه إلى القاهرة مندوباً لسورية في الجامعة العربية.

12- 6- 2023 الرئيس الأسد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، ويبحث معه مواضيع ثنائية تهم البلدين، إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً والرؤية المشتركة في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة، حيث أكد سيادته أهمية التنسيق في المرحلة القادمة، وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات “الرباعية” ومسار أستانا، مشدداً على وضع إستراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا، وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني.

21- 6- 2023 الرئيس الأسد يترأس اجتماع مجلس التعليم العالي بمشاركة الفريق الوزاري المعني، وتم طرح رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة 2023-2030، وأكد الرئيس الأسد خلال الاجتماع أن الجامعات بصفتها أداة للتعليم والبحث العلمي هي أحد أهم أعمدة المجتمع، وأداة رئيسية في تطوره ونمائه، ترفع مستواه الفكري والمهني، وبالمقابل فإن المجتمع يرفع مستوى الجامعات، ولفت إلى أن مجتمعنا مهيأ للإنجاز العلمي لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة كأداة لتحقيق هذا الإنجاز.

26- 6- 2026 الرئيس الأسد يجري مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مباحثات سياسية تناولت العلاقات بين سورية وروسيا والتنسيق بينهما، ولا سيما في ظل التطورات الأخيرة، إضافة إلى قضايا محاربة الإرهاب والجهود المشتركة بين البلدين في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

26- 6- 2023 الرئيس الأسد يبحث مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ حشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها، وإبقاء ملف اللاجئين في إطاره الإنساني والأخلاقي.

2- 7- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وفداً من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا، ضمّ أساقفة الكنائس الأرمنية الكاثوليكية، والأرمنية الأرثوذكسية، والقبطية الأرثوذكسية، ويبحث مع أعضاء الوفد الدور الذي تقوم به الكنائس الشرقية على المستوى القيمي والأخلاقي في أستراليا وغيرها من دول العالم تجاه قضية سورية، وما تواجهه من حرب سياسية واقتصادية، ودور رؤساء الكنائس تجاه الجالية السورية وبقية الجاليات العربية المقيمة في أستراليا على مستوى تعزيز قيم الأسرة والهوية والانتماء للوطن، والعمل لأجله في دول الاغتراب.

3- 7 -2023 الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله له ملف عودة اللاجئين السوريين، والعلاقات الثنائية بين الأردن وسورية، وجدد الرئيس الأسد تأكيده على أن ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال.

13- 7- 2023 الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية ف. موراليدهاران أن مبدأ التوجه شرقاً هو أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها السياسة السورية، ليس فقط بالنظر للعلاقات الاقتصادية أو السياسية، وإنما أيضاً بالنظر للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الشرق الذي تشكل الهند جزءاً أساسياً منه، وهي ذات المبادئ التي نؤمن ونعمل على أساسها في سورية.

16- 7- 2023 الرئيس الأسد يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قصر الشعب، والذي زار سورية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة، وتركزت المباحثات على العلاقات الثنائية بين سورية والعراق، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.

16- 7- 2023 مؤتمر صحفي مشترك للسيد الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد جلسة مباحثات بحضور الوفدين الرسميين السوري والعراقي.

25- 7- 2023 الرئيس الأسد يبحث مع ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له ملف عودة اللاجئين السوريين، والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف، كما بحث الجانبان التعنت التركي في مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود للمدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك وفق قواعد السيادة والقانون الدولي الإنساني.

2- 8- 2023 الرئيس الأسد يستقبل أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، وتركز اللقاء حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، ودور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سورية في مواجهة العقوبات والحصار الظالم.

19- 8- 2023 الرئيس الأسد يؤكد خلال حوار له مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، وأن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، ودون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة سليمة.

24- 8- 2023 الرئيس الأسد يلتقي وفداً من مطارنة الأرمن الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك.

31- 8- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له والمباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

20- 9- 2023 تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ… الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يقومان بزيارة إلى الصين.

21- 9- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بدأا زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، وكان في استقبال الرئيس الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

22- 9- 2023 الرئيسان بشار الأسد وشي جين بينغ يعلنان خلال لقاء قمة بينهما في خانجو أن سورية والصين تمضيان نحو علاقة إستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وشدد الرئيس الأسد على أن سورية تدعم كل المبادرات التي تقدم بها الرئيس شي جين بينغ لضمان مستقبل آمن للبشرية وتتمسك بمبدأ الصين الواحدة، وبدوره وصف الرئيس الصيني اللقاء مع الرئيس الأسد بأنه حدث مفصلي في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مواجهة الأوضاع الدولية المفعمة بعوامل عدم الاستقرار.

24- 9- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يصلان إلى مطار بكين حيث كانت المحطة الأولى لهما هي لقاء جمعهما بعدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في الصين، واللقاء كان مناسبةً للحديث عن الوطن ودور الجالية تجاهه في المرحلة المقبلة، والعلاقة مع الصين وكيف يساهم السوريون في تعزيزها وتقوية مجالاتها، وعن التجربة الصينية الفريدة التي وضعت الصين في مقدمة دول العالم، وكيف نستفيد ونتعلم منها.

25- 9- 2023 الرئيس الأسد يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين، ويؤكد أن سورية اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها، وهذا مبدأ في السياسة السورية.

25- 9- 2023 الرئيس الأسد يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي، في العاصمة الصينية بكين، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الانتقال من العالم القديم الذي يعتمد على القوة إلى العالم الجديد الذي يعتمد على الأخلاق يجب أن ينطلق من دور الصين التي تنتهج سياسة أخلاقية وتنمية أخلاقية وتقدم مبادرات للعالم أجمع.

13- 10- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، ويؤكد خلال اللقاء الوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود، مشدداً على خطورة ودموية ما يقوم به جيش الاحتلال في قصف المدنيين بقطاع غزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً.

25- 10- 2023 الرئيس الأسد يلتقي بامبيس خريستس الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي، وأكد أن دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها، ومن هذا المفهوم فإن العلاقة بين سورية والاتحاد العالمي لنقابات العمال قديمة وتنطلق من الصراع بين الرأسمالية والقوى العمالية.

26- 10- 2023 الرئيس الأسد يوضح في حوار له مع مجموعة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين أن جوهر السياسة الأمريكية طوال عقود ماضية حتى الآن التصعيد العسكري وخلق الفوضى، وتتبعها في هذه السياسة أوروبا التي تعيش حالة انحطاط ليس فقط على المستوى الأخلاقي وإنما حتى على المستوى الفكري، كما أشار إلى أن اتهام الغرب وأمريكا بالتعامل على أساس المعايير المزدوجة هو اتهام غير دقيق، والصحيح أن الغرب وأمريكا ينتهجون معياراً واحداً في سياستهم، وهو الانحياز الدائم لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب والدول الأخرى.

11- 11- 2023 الرئيس الأسد يلتقي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحث معه الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

11- 11- 2023 الرئيس الأسد يلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، حيث بحث الرئيسان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما بحثا الوضع في سورية.

11- 11- 2023 الرئيس الأسد يجري مباحثات مع الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تناولت الأوضاع التي يعيشها أهالي غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

11- 11- 2023 الرئيس الأسد يؤكد في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض أنه لا يمكن البحث في العدوان على غزة بمعزل عن سياق المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين سابقاً، وشدد على أن “الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية، وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني لتكون عودته مشروطة بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد لا المؤقت للإجرام بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين، مع السماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة.

15- 11- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وفد الجمعية الوطنية الأرمينية برئاسة هاكوب أرشاكيان نائب رئيس الجمعية، وينوه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدولتين والشعبين السوري والأرميني، وضرورة تعزيزها.

13- 12- 2023 الرئيس الأسد يستقبل وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له، ويبحث معه عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين الصديقين، والخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.

16- 12- 2023 الرئيس الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي يترأس دورة اجتماعات اللجنة المركزية للحزب، التي انعقدت لمناقشة جدول أعمال المقترح المقدم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم.

18- 12- 2023 الرئيس الأسد خلال ترؤسه دورة اجتماعات اللجنة المركزية للحزب يؤكد أن الحرب اليوم هي حرب الحقيقة، وما حصل في فلسطين كسر هيمنة الرواية الصهيونية عالمياً، وأن التمسك بالقضايا يحمي الأوطان والشعب الفلسطيني نجح في التمسك بقضيته، مشيراً إلى أن هجمة المسؤولين الغربيين لدعم “إسرائيل” هي هجمة الأم لحماية ابنها و”إسرائيل” هي الابن الشرعي للاستعمار.

20- 12- 2023 الرئيس الأسد يستقبل أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي ويؤكد خلال اللقاء أن الأحزاب تحمل مسؤولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية.. وانطلاقاً من ذلك، كان لحزب البعث والقوى والأحزاب الوطنية الأخرى في لبنان دور في تقوية العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان.

21- 12- 2023 الرئيس الأسد يبحث مع ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين سورية وروسيا، وآليات تنميته في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

24- 12- 2023 الرئيس الأسد الأمين العام لحزب البعث يلتقي أعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الحزب ويشدد على استقلالية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية وحيادها المطلق في أدائها مهمتها خلال كل مراحل المسار الانتخابي، سواء في مرحلة التحضير أو خلال الانتخابات وصولاً إلى النتائج.

نشاطات الرئيس الأسد

26- 1- 2023 أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء أدوا اليمين الدستورية وهم الدكتور لؤي فلوح سفيراً ومندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وحيدر علي أحمد سفيراً ومندوباً دائماً لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعبد المنعم عنان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية الإندونيسية، وبسام درويش سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

10- 2- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يتفقدان أوضاع المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب وعمليات الإنقاذ المستمرة في عدة مناطق، حيث توجه الرئيس الأسد والسيدة أسماء إلى مشفى حلب الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين والمتضررين من الزلزال، واستمعا منهم إلى أوضاعهم واحتياجاتهم، كما استمعا من الكوادر الطبية إلى طبيعة الدعم الطبي الذي تم تقديمه للمصابين والتحديات التي واجهتهم، واطلع الرئيس الأسد على العمليات المستمرة للإنقاذ ورفع الأنقاض والدمار في حي المشارقة بمدينة حلب، وزار الرئيس الأسد والسيدة أسماء مركزين لإيواء المتضررين من الزلزال في كل من جامع زين العابدين وكنيسة مار إلياس للروم الأرثوذوكس في مدينة حلب واطمأنا على حالة العائلات الموجودة فيهما، وتقديراً للجهود الأهلية والمجتمعية ودورها الكبير في معالجة تداعيات الزلزال زار الرئيس الأسد والسيدة أسماء المطبخ الميداني الذي أقامته جمعية ساعد في حلب لإعداد وجبات الطعام التي وصلت إلى (3) آلاف وجبة يومياً وزعت على المتضررين من الزلزال، كما زارت السيدة أسماء مدرسة غرناطة الحكومية الابتدائية التي يقيم فيها حالياً عدد من العائلات المنكوبة من الزلزال، حيث تم تأمين احتياجاتهم بجهود تشاركية حكومية وأهلية.

11- 2- 2023 الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يجتمعان بأعضاء غرفة العمليات في مدينة حلب، والتي تضم الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات الأهلية والفعاليات التجارية والصناعية القائمة على إدارة ملف الإغاثة في مناطق حلب المتضررة من الزلزال، كما التقيا بعدد من الفرق التطوعية التي تعمل في عمليات الإنقاذ والإغاثة في مدينة حلب، والتي انضم إليها أشخاص من مختلف المحافظات، وأشادا بجهودهم ومساهمتهم مع الجهات الحكومية من أجل معالجة تداعيات الزلزال، وإغاثة المناطق المتضررة.

11- 2- 2023 الرئيس الأسد والسيدة أسماء يطمئنان على مصابي الزلزال ويطلعان على عمليات إزالة الأنقاض في اللاذقية، حيث اطمأن الرئيس الأسد والسيدة أسماء على أوضاع المصابين بسبب الزلزال في مشفى تشرين الجامعي، وعلى صحة المصابين ضحى نور الله وابنها إبراهيم زكريا اللذين تم انتشالهما بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة، وزار الرئيس الأسد والسيدة أسماء العائلات المتضررة التي تقيم في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنّا على أحوالها، واطلعا على عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، والتقيا فرق الإنقاذ السورية والروسية في حي الغزالات بمدينة جبلة، واطلعا على سير عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

16- 2- 2023 الرئيس الأسد يتوجه بكلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية أكد فيها أن الوطن هو المنزل وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت، وأنه “إذا كانت هذه الحرب قد استنزفت واستنفدت الكثيرَ من الموارد الوطنية، وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات، فهي نفسُها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال في الساعات الأولى للزلزال..”.

1- 3- 2023 الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد شي هونغوي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية الصين الشعبية، ولويس ماريانو فرنانديز رودريغيز سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية كوبا لدى الجمهورية العربية السورية.

16- 3- 2023 مقابلة للرئيس الأسد مع وكالة سبوتنيك الروسية أكد فيها أن زيارته إلى موسكو ومحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات والتعاون بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تنفيذ 40 مشروعاً استثمارياً، إضافة إلى وضع تصور مشترك سوري روسي للتعامل مع المرحلة المقبلة في ظل تغير التحالفات في العالم، كما أشار الرئيس الأسد إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي مرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون فيها تركيا جاهزة بوضوح ومن دون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سورية.

16- 3- 2023 مقابلة للرئيس الأسد مع قناة RT الروسية أكد فيها سيادته وجود بداية حراك عربي تجاه سورية، وأشار إلى أن العودة للجامعة العربية ليست هدفاً بحد ذاتها بل الهدف هو العمل العربي المشترك، وأن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس إيجاباً على كل دول المنطقة، كما أكد الرئيس الأسد أن أمريكا هي أكبر دولة مارقة في العالم، وزيارة رئيس أركانها لشمال شرق سورية خرق للقانون الدولي.

16- 3- 2023 السيد الرئيس يصل إلى دمشق بعد زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية استمرت ثلاثة أيام.

17- 3- 2023 مقابلة للرئيس الأسد مع قناة (روسيا 1) أكد فيها أن الحرب على سورية أثبتت أن الغرب لن يتغير فهو يسعى لتحويل الدول الأخرى إلى دول تابعة له تلبي متطلباته، ولو كان على حساب مصالحها، وأشار إلى أن الشيء ذاته يتكرر اليوم في روسيا التي كان تقسيمها وإضعافها هدفاً غربياً عمره “300” عام، ولم تبدأ المشكلة بموضوع أوكرانيا أو جزيرة القرم، كما لفت الرئيس الأسد إلى أن كل ما فعله الغرب وكل ما قام به هو عكس ما يتحدثون به من مبادئ إنسانية مزيفة، فهم بارعون فقط بتصدير المصطلحات التي وضعوا لها مضموناً بطريقتهم، وجزء كبير من العالم صدقها، وأوضح أن الحرية مصطلح جميل لكن يمكن أن تكون هذه الحرية هي حرية الإنسان في أن يقتل الآخرين، وأن يخرب وأن يقوم بكل شيء سيئ، وبمعنى مشابه الديمقراطية فبالنسبة للغرب هي أن تكون عميلاً لهم لتصنف لديهم بأنك ديمقراطي.

1- 4- 2023 الرئيس الأسد يجتمع بوزراء النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، وأحمد بوسته جي وزير الدولة بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه، حيث أكد الرئيس الأسد أهمية التواصل والشرح للمواطنين لأنه كلما زادت المعرفة لدى المواطن استطاع أن يكون مدركاً ومتفهماً لإجراءات الحكومة وسياساتها، وأشار في الوقت نفسه إلى وجوب عدم التساهل في موضوع الفساد، حيث لا يكفي أن يكون المسؤول نزيهاً بل يجب أن يكون قادراً على محاربة الفساد داخل وزارته أو مؤسسته، ولفت إلى أن نجاح الحكومة هو بقدر ما تحقق العدالة وتطبق القانون على الجميع.

8- 4- 2023 الرئيس الأسد يمنح السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تكريماً لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات السورية الإيرانية، ولتفانيه في أداء مهامه سفيراً لبلاده في سورية وقلد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد السفير الإيراني الوسام.

9- 4- 2023 الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

16- 4- 2023 بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام يزور رؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، حيث نقل لهم تهاني ومعايدة الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد.

21- 4- 2023 الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع السيد الرئيس حافظ الأسد في حي المزة بدمشق.

21- 4- 2023 الرئيس الأسد يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

26- 4- 2023 الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً مفوضاً وفوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية العربية السورية.

1- 6- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد يمنح سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى سورية لحسن تهامي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده في تطوير العلاقات السورية الجزائرية، حيث قلد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد السفير تهامي الوسام في حفل وداع أقامته وزارة الخارجية والمغتربين في مبنى الوزارة بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية.

5- 6- 2023 الرئيس الأسد يمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة لعالم الآثار الإيطالي باولو ماتييه مكتشف إيبلا، حيث قلدت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية العربية السورية عالم الآثار الدكتور باولو ماتييه الوسام، وذلك تقديراً لإنجازاته المهمة في مجال التنقيب الأثري في مملكة إيبلا طوال ٥٩ عاماً من العمل الأثري والبحثي.

5- 6- 2023 الرئيس الأسد والسيدة الأولى يستقبلان المشاركين في المؤتمر الدولي (آخر نتائج الأبحاث الأثرية السورية وتداعيات الزلزال).

6- 6- 2023 الرئيس الأسد يؤكد أنه يمكن تغيير العالم من خلال الثقافة، فبالثقافة يمكن محاربة التطرف، والإرهاب، والحروب، فالآثار والثقافة تشكلان هوية، ولا يمكن للناس في المجتمع أن يكونوا مستقرين دون هوية، وذلك خلال استقباله مع السيدة الأولى أسماء الأسد أعضاء البعثات الأجنبية والخبراء السوريين المشاركين في المؤتمر الدولي الذي انعقد بدمشق حول “نتائج الأبحاث الأثرية وتداعيات الزلزال في سورية”.

7- 6- 2023 الرئيس الأسد يستقبل فريق نادي الفتوة لكرة القدم ويؤكد خلال لقائه أعضاء الفريق أن فرحة فوز الفتوة ببطولة الدوري لهذا العام ليست رياضية أو كروية فحسب، وإنما وطنية لأنها تمثل انتصاراً للإرادة وهزيمة للظروف الصعبة، ولذلك شاركتهم الفرحة جماهير الأندية حتى المنافسة، ونالوا احترام السوريين جميعاً وتقديرهم.

8- 6- 2023 الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

28- 6- 2023 الرئيس الأسد يقدم التهاني لأبناء قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

28- 6- 2023 الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم في رحاب مسجد الأفرم في حي المهاجرين بدمشق.

9- 7- 2023 الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.

1- 8- 2023 السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة في كلمة إلى رجال قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري: أنتم حملة الأمانة وحماة الحاضر والمستقبل.

3- 8- 2023 الرئيس الأسد يزور المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في بانياس والشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في اللاذقية.

3- 8- 2023 الرئيس الأسد يزور غابات وأحراج ريف اللاذقية الشمالي التي تعرضت للحرائق ويلتقي مع الفرق التي قامت بإطفائها، حيث أكد أنها قدمت نموذجاً للبسالة، فالمعركة ليست حرباً وسلاحاً فقط، بل هناك ما يوازيها بنفس الخطورة وربما أصعب.

9- 8- 2023 أمام الرئيس الأسد الدكتور محمد عامر مارديني يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للتربية.

9- 8- 2023 الرئيس الأسد يدلي بحديث خاص لقناة سكاي نيوز عربية يؤكد فيه أن الإرهاب هو من قام بالتدمير في سورية ومن يتحمل المسؤولية هو من وقف مع الإرهاب ومن نوى على الحرب، ومن خطط لها ومن اعتدى، وليس المعتدى عليه أو من دافع ضد الإرهاب.

24- 8- 2023 أمام السيد الرئيس بشار الأسد.. فراس أحمد الحامد يؤدي اليمين القانونية محافظاً لمحافظة طرطوس.

23- 9- 2023 بحضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة التي استضافتها مدينة خانجو الصينية.

23- 9- 2023 الرئيس الأسد والسيدة الأولى يحضران مأدبة رسمية أقامها الرئيس الصيني قبل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

24- 9- 2023 الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يزوران قرية سياوتشينغ النموذجية في ريف مدينة خانجو الصينية ويقومان بجولة فيها لمشاهدة تجربتها في التنمية الريفية.

28- 9- 2023 الرئيس الأسد يشارك بالاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف إحياء لذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في رحاب جامع عمر بن الخطاب في مدينة اللاذقية.

28- 9- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يلتقيان مع طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في مدينة طرطوس حيث شاركوهم احتفالية عيد المولد النبوي الشريف.

29- 9 -2023 الرئيس الأسد يؤكد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) أن الصين دولة عظمى تلعب دوراً مهماً جداً على مستوى العالم، وهي عندما تتحدث عن الشراكة تتحدث عن مبدأ جديد ولا تتحدث عن الهيمنة، وأشار إلى أن الصين وقفت مع سورية سياسياً من خلال دورها في مجلس الأمن وفي عدد من المحافل الدولية، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع معها في ظل الظروف التي يمر بها العالم وفي ظل الحصار الاقتصادي الغربي القاسي الذي يهدف لتجويع الشعب السوري.

2- 10- 2023 أمام السيد الرئيس بشار الأسد.. محمد محمد يؤدي اليمين القانونية سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية.

17- 10- 2023 أمام السيد الرئيس بشار الأسد.. السفير بسام صباغ يؤدي اليمين الدستورية نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

24- 10- 2023 السيد الرئيس بشار الأسد يمنح سفيرة جمهورية التشيك بدمشق إيفا فيليبي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، تكريماً لجهودها في تنمية وتطوير العلاقات السورية التشيكية، وتقديراً لتفانيها في أداء مهامها سفيرة لبلادها في سورية وقلد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد السفيرة فيليبي الوسام في حفل وداع أقامته الوزارة بمناسبة انتهاء مهامها سفيرةً لبلادها لدى سورية.

10- 11- 2023 الرئيس الأسد يصل إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

23- 11- 2023 الرئيس الأسد يمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة لسفير جمهورية جنوب إفريقيا في سورية باري فيليب غيلدر بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلده في سورية، وقلد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد السفير غيلدر الوسام.

14- 12- 2023 أمام السيد الرئيس بشار الأسد… المهندسة لمياء شكّور تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للإدارة المحلية والبيئة.

20- 12- 2023 أمام الرئيس الأسد.. السفير قصي الضحاك يؤدي اليمين الدستورية مندوباً دائماً لسورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

برقيات واتصالات السيد الرئيس

6- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية معرباً عن استعداده للمساعدة في مواجهة تداعيات الكارثة.

6- 2- 2023 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد عن وقوف وتضامن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مع سورية جرّاء الزلزال المدمر.

6- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وأكد أن روسيا مستعدة للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته وأن الحكومة الروسية قررت إرسال فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة من أجل دعم جهود الحكومة السورية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

6- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التعزية والتضامن مع سورية من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة وهم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

6- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين يعزيه بضحايا الزلزال، ويؤكد الاستعداد لتقديم المساعدة لسورية.

7- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العُماني الشقيق مع الشعب السوري جراء كارثة الزلزال المدمر، وأكد أن بلاده ستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين.

7- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد خلاله وقوف بلاده إلى جانب سورية في المحنة التي تتعرض لها إثر الزلزال المدمر.

7- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون معرباً عن خالص التعازي لسيادته وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي تعرضت له سورية، ومؤكداً تضامن الجزائر ووقوفها مع سورية واستعدادها التام للاستمرار في تقديم كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة هذه المأساة الأليمة وآثارها، كما تلقى الرئيس الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيه تضامن مصر مع سورية وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم.

7- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تقدم فيه للرئيس الأسد وللشعب السوري بأحرّ التعازي بضحايا الزلزال، وخالص المواساة لذويهم وعائلاتهم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

7- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، أعرب فيه عن أسف بلاده لتعرض سورية لكارثة الزلزال المدمر والخسائر الكبيرة التي خلفها.

8- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى المزيد من رسائل التضامن والدعم من قادة دول عربية وأجنبية جراء الزلزال الذي تعرضت له سورية وهم: الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس دانيال أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ورئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ وون وقداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وكاريكين الثاني البطريرك الأعظم كاثوليكوس عموم الأرمن.

8- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أعرب خلاله عن تعازيه وتضامن بلاده مع سورية فيما تعرضت له جراء الزلزال، كما تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدّم خلاله لسيادته وللشعب السوري خالص التعازي بضحايا الزلزال.

9- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى رسائل تعزية وتضامن مع سورية من رؤساء وقادة دول عربية وأجنبية وفعاليات حزبية وشعبية وهم رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان، ورئيس جمهورية تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس جمهورية بنغلادش الشعبية محمد عبد الحميد، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان، والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والمنسق العام للجنة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية، والمنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان.

9- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، جدد فيه تعازي وتضامن بلاده وشعبها مع سورية جراء ما تعرضت له إثر الزلزال المدمر.

12- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أعرب فيه عن وقوف بلاده وتضامن شعبها مع سورية، إثر تعرضها للزلزال المدمر.

13- 2- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب فيه عن وقوف فنزويلا حكومةً وشعباً وتضامنها مع سورية جرّاء تعرضها للزلزال المدمر، وأكّد الرئيس الأسد أنّ فرق الإنقاذ والمساعدات الإغاثية التي تمّ إرسالها من فنزويلا، والعديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة إلى سورية، كان لها أثر كبير في دعم جهود الحكومة السورية لتجاوز المحنة، وهي موضع تقدير كبير من قبل الشعب السوري.

10- 3- 2023 الرئيس الأسد يهنئ الرئيس شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.

3- 4- 2023 الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التطورات السياسية على الساحة العربية، ولا سيما في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب إلى سورية، والزيارات التي أجراها الرئيس الأسد عربياً إلى كل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والملفات التي طُرحت في كل هذه اللقاءات وانعكاسها على العلاقات الثنائية العربية- العربية.

9- 4- 2023 الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة، حيث أكد الرئيسان أن استقرار المنطقة يقوم على العلاقات السليمة بين دولها عبر الحوار الدائم واحترام السيادة وتعزيز المصالح المشتركة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق والتشاور لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة عموماً.

17- 4- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء.

20- 4- 2023 الرئيس الأسد يتلقى المزيد من برقيات التهنئة من ملوك وقادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء، تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من الاستقرار والتقدم.

21- 4- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

7- 5- 2023 الرئيس الأسد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإيجابية على الساحة العربية، حيث عبر الرئيس الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

8- 5 -2023 الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية – العربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها بشكل ثنائي وجماعي.

27- 6- 2023 الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار.

28- 6- 2023 الرئيس الأسد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي.

30- 6- 2023 الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تمنوا فيها لسيادته دوام الصحة والتوفيق لما فيه خير للسوريين، وللشعب السوري المزيد من الاستقرار والازدهار.

26- 8- 2023 الرئيس الأسد ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يتبادلان برقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية البيلاروسية السورية، حيث أكد الرئيس الأسد أن سورية حريصة على تعزيز علاقاتها مع بيلاروس، معرباً عن ثقته بأن هذه العلاقات ستستمر بالازدهار والتطور.

6- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

6- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

6- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تعزية بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وهي من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والمرجع الروحي الشيخ أمين الصايغ في لبنان.

6- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

6- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشهداء الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

7- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقيات تعزية من عدد من الرؤساء بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص.

8- 10- 2023 الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

12- 10- 2023 الرئيس الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم، ومقاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة، واستعادة حقوقه المغتصبة.

16- 10- 2023 الرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحثان خلال اتصال هاتفي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.