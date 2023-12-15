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الصين تطلق مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام

2023-12-15

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بواسطة صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-2 إف” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين أمس.

وذكرت شينخوا أن المركبة الفضائية التجريبية القابلة لإعادة الاستخدام في المدار ستعمل لبعض الوقت قبل العودة إلى موقع الهبوط المقرر في الصين.

وخلال عملها في المدار ستجري المركبة الفضائية عمليات التحقق من التقنيات القابلة لإعادة الاستخدام وتجارب علوم الفضاء، لتوفير الدعم التقني للاستخدام السلمي للفضاء.

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