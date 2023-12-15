حصيلة جديدة… إصابة 100 شخص واثنين بكسور بعد حادث قطار مترو في بكين

بكين-سانا

أعلنت السلطات المختصة في بكين اليوم ارتفاع عدد المصابين جراء وقوع حادث قطار مترو مساء أمس على خط تشانغبينغ في بكين إلى 102.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات قولها: إنه تم إرسال إجمالي 515 شخصاً إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية من بينهم 100 شخص واثنين أصيبوا بكسور إثر انفصال عربات في قطار مترو الأنفاق على طول خط تشانغبينغ في بكين مساء أمس.

ولم تُسجل أي حالة وفاة جراء الحادث المذكور، فيما تم فتح تحقيق بالحادث للوقوف عند ملابساته.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح في الحادث.

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