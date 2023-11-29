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الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من تشكل الضباب في مناطق عدة

2023-11-29

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي، مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً في معظم المناطق وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والبادية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق18 / 8
المنطقة الجنوبية18 / 10
المرتفعات الجبلية11/ 1
المنطقة الوسطى14 / 5
المنطقة الساحلية22 / 14
المنطقة الشمالية15 / 5
منطقة الجزيرة16 / 4
المنطقة الشرقية16 / 5
منطقة البادية13 / 5

 

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