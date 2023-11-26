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صحة الحسكة تستلم طناً من أدوية الأمراض المزمنة

2023-11-26

الحسكة-سانا

استلمت مديرية صحة الحسكة اليوم دفعة جديدة من الأدوية النوعية لزوم عمل المشافي والمراكز الصحية.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الأدوية المرسلة من وزارة الصحة هي طن من الأدوية النوعية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل السكري والناعور وغيرهما.

وأشار خلف إلى أن هذه الأدوية تعزز من المخزون الدوائي في المديرية وترفد المراكز الصحية في المحافظة بحاجتها منها، ومن المقرر إرسال كمية منها مباشرة إلى المراكز ليتمكن المرضى من الحصول عليها.

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