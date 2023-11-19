“غزلان الشابي وبلاغة المعنى”… منتج أدبي جديد للشاعرة أحلام غانم

طرطوس-سانا

تتناول الشاعرة أحلام حسين غانم في كتابها الذي صدر مؤخراً، ويحمل عنوان (غزلان الشابي وبلاغة المعنى)، التجربة الشعرية لمجموعة من الشعراء التونسيين الذين تجمعهم اللغة العربية والأرض التونسية وهاجس التفرد والإبداع.

الكتاب الذي يقع على امتداد 144 صفحة من القطع المتوسط، هو نموذج للنقد التطبيقي، حسب حديث الشاعرة لمراسلة سانا، مشيرة إلى أنه إهداء لأبي القاسم الشابي الشغف بالشعر التونسي.

وتتحدث غانم في كتابها الصادر عن دار أمل الجديدة بدمشق، عن منجزات أربعة عشر شاعراً وشاعرة من خلال شعر كل واحد منهم، وما يتميز به، وأبرزهم الشاعر العربي “عادل بوعقة” الذي اعتمد في بحثه حسب غانم حركتي الاتصال والانفصال في آن معاً ليدافع بشعره عن الإنسانية وعن الأرض والكرامة والحرية.

وتناولت أيضاً التجربة المتفردة للشاعر (محمد بو حوش) والكثير من ومضاته المدهشة، والمجموعة النثرية (مهرة النور) للشاعرة (السيدة نصري) وجمالياتها ولم تغفل عن الشاعرة والروائية (لطيفة الشابي) وأسلوبها السردي الشعري الذي يظهر من خلال التضاد والإقحام ودرامية الحدث وغيرهم العديد من الشعراء التونسيين المتفردين بالأسلوب واللغة والأداء.

وبينت أن الهدف من كتابها تعريف القراء بنتاجات الأدباء في المغرب العربي وتحديداً في تونس الخضراء، حيث لا يزال الإرث التاريخي والحضاري ماثلاً في الكثير من ملامحها وفي الوجوه العروبية فيها.

يذكر أن الشاعرة أحلام غانم عضو اتحاد الكتاب العرب، ولها العديد من المشاركات في المهرجانات الدولية والمحلية، إضافة إلى شهادات التكريم والتقدير الثقافية.

نجوى العلي

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