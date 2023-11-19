سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عمان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت مدرسة الفاخورة في شمال قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها اليوم: “إن سلطنة عمان تجدد دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”، لوقف عدوانها والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين مع ازدرائها وتجاهلها للنفس البشرية وكرامة الإنسان، وانتهاكها السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية”.

ونددت الخارجية العمانية باستمرار الاحتلال بفرض الحصار غير الإنساني على قطاع غزة، وحرمان سكانه من الضروريات المعيشية الأساسية بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والدواء.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الشهداء الفلسطينيين وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مثمنةً صمود الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الظلم والعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.

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