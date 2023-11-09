تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار

الحسكة-سانا

بلغت المساحة التي تم إقرارها عبر الخطة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة لزراعة حصولي القمح والشعير للموسم 2023-2024، وفق مديرية الزراعة 876 ألفاً و629 هكتاراً، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا أن خطة زراعة القمح المروي وفقاً للخطة الزراعية الفرعية حددت بمساحة 93130 هكتاراً والقمح البعل 430692 هكتاراً، فيما بلغت مساحة الشعير المروي 21930 هكتاراً والشعير البعل 330877 هكتاراً، توزعت على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي الخمس.

ولفت المهندس الحسو إلى أن فلاحي المحافظة مستمرون بالتحضيرات اللازمة لزراعة المحصولين عبر تأمين البذار اللازمة وتنفيذ الفلاحات التي تسبق عمليات البذار، مشيراً إلى أن عمليات الزراعة كانت تبدأ منذ عدة سنوات في الفترة ما بين منتصف شهر تشرين الأول وتشرين الثاني، إلا أنه مع تأخر الهطول المطري الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الماضية أصبح الفلاحون يتأخرون في تنفيذ الخطة للفترة ما بين منتصف شهر تشرين الثاني وبداية شهر كانون الأول.

يشار إلى أن عمليات زراعة المحصولين عادة ما تبدأ في المنطقتين الجنوبية والشرقية من محافظة الحسكة، كونهما أكثر دفئاً لتتوسع باتجاه المنطقتين الشمالية والغربية تباعاً.

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