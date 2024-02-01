زراعة الحسكة: الإصابات الحشرية بحقول القمح والشعير دون العتبة الاقتصادية

الحسكة-سانا

بينت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن واقع نمو محصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة جيد، وأن ظهور بعض الإصابات الفطرية والحشرية محدود ومتفرق ودون العتبة الاقتصادية.

وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا أن سيطرة الأجواء الدافئة واستمرار الهطول المطري وارتفاع نسب الرطوبة أدت إلى ظهور بعض الإصابات الفطرية والحشرية كالبياض الدقيقي واصفرار الأوراق والنيماتودا، وجعل الحبوب وماضغة باذرات الحبوب في مناطق متفرقة من حقول القمح والشعير في المحافظة، مؤكداً أن الإصابات محدودة ومتفرقة ولا تؤثر في واقع المحصولين، وستسهم الأجواء الباردة التي تسيطر على المحافظة في الحد من انتشارها.

وأشار الحسو إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة ساهمت في تحسن واقع نمو المحصولين ومختلف المحاصيل الزراعية الشتوية لافتاً إلى أن المساحات البعلية للقمح والشعير لن تحتاج للمياه حتى نهاية شهر شباط.

يشار إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بالقمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 820 ألف هكتار.

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