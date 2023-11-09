روسيا تختبر إطلاق صواريخ من غواصاتها النووية الجديدة

موسكو-سانا

أجرت روسيا اختبارات على إطلاق صواريخ “أونيكس” و”كاليبر”، من إحدى غواصاتها النووية الجديدة، وفق ما ذكر مصدر في مجال الصناعة العسكرية الروسية.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية: إنه جرى إطلاق صاروخ “اونيكس” فرط الصوتي وصاروخ “كاليبر بي ال” المجنّح، أحدهما تم إطلاقه من أنبوب الطوربيدات، والآخر من منظومة إطلاق الصواريخ في الغواصة خلال الاختبارات التي خضعت لها غواصة كراسنويارسك النووية الجديدة في مياه البحر الأبيض.

وأشار مصدر آخر إلى أن الغواصة، وبعد انتهاء جميع الاختبارات الحكومية التي ستخضع لها، ستسلم لأسطول المحيط الهادئ الروسي عام 2024.

وتتسلح هذه الغواصات المطورة بصواريخ كاليبر و أونيكس المجنحة بعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ تسيركون المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

وبدأت روسيا بتطوير غواصة كراسنويارسك في مصنع سيفماش عام 2014، في إطار المشروع الحكومي “ام 885″، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.

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