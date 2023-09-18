لقاء الطلاب مع عمداء الكليات في ثاني أيام مبادرة “عينك على اختصاصك”

دمشق وطرطوس ودرعا-سانا

تواصلت فعاليات مبادرة “عينك على اختصاصك” التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية لتعريفهم بالاختصاصات الدراسية الموجودة في الجامعات والمعاهد.

ففي جامعة دمشق، تناول اللقاء الذي نظمه اتحاد الطلبة على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية، إجراءات المفاضلة الإلكترونية التي اتبعتها وزارة التعليم العالي هذا العام وشروط ومتطلبات القبول الجامعي.

وبين رئيس مكتب التعليم العالي وقضايا الطلبة المركزي في الاتحاد عماد العمر أن مبادرة “عينك ع اختصاصك” تهدف إلى توعية الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، وتقديم النصائح التي تنعكس إيجاباً على مستقبلهم، مؤكداً حرص اتحاد الطلبة على المسيرة الدراسية للطلاب وحل مشكلاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم.

واستعرض العمر خطوات عملية التقدم الإلكتروني لمفاضلات هذا العام، والأخطاء التي قد يقع فيها الطلاب خلال تسجيل الرغبات، داعياً الطلاب إلى اختيار رغباتهم بهدوء وفق ما هو محدد في التعليمات والمعدلات، مع إمكانية تعديل رغبات الطالب أكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة.

وأكد العمر ضرورة أن يتقيد الطلاب بتعليمات المفاضلة وشروط ومتطلبات القبول الجامعي، والالتزام بتدوين 120 رغبة للفرع العلمي، و60 رغبة للفرع الأدبي، ليتمكن الطلاب من تسوية أوضاعهم فيما لو رفضت جميع رغباتهم لاحقاً.

بدوره لفت رئيس مكتب التعليم الخاص المركزي في الاتحاد فايز اسطفان إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لمفاضلة القبول الجامعي بلغ باستخدام منظومة التسجيل “عن بعد” خلال الـ 24 ساعة الأولى 19 ألف طالب، مع الإشارة إلى أن التسجيل متاح على مدار اليوم وفي أيام العطلة أيضاً.

وفي درعا، خصص اللقاء الذي جمع الناجحين في الشهادة الثانوية مع عميدي كليتي العلوم والطب البيطري في كلية التربية الثالثة، لشرح الاختصاصات الجامعية الموجودة في المحافظة وفرص العمل المتاحة بعد التخرج.

ولفت عميد كلية العلوم الدكتور أحمد محمد فلاح إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم كل المعلومات الضرورية للطلاب الذين ليس لديهم أفكار واضحة حول الاختصاص الذي يودون دراسته، مستعرضاً الاختصاصات الموجودة في الكلية والحاجة الماسة لخريجيها لرفد كوادر وزارة التربية.

بدوره أشار عميد كلية الطب البيطري الدكتور وديع شديد إلى قلة عدد الطلاب الذين يرغبون بالتسجيل في الكلية رغم تعدد مجالات العمل فيها، وامتلاك المحافظة لثروة حيوانية كبيرة، ووجود نقص كبير بعدد الأطباء البيطريين العاملين، معتبراً أن هذا اللقاء من شأنه أن يوضح الصورة للطلبة بشكل كامل.

ورأى رئيس فرع درعا لاتحاد الطلبة وسام محاميد، أن هذه اللقاءات التفاعلية والحوارية مع عمداء الكليات والطلبة، تسهم بشكل كبير بإيصال الطالب للخيار الأنسب في تسجيل رغباته ضمن هذه المفاضلة.

وفي جامعة طرطوس، استضاف مدرج كلية الاقتصاد بالجامعة لقاء حوارياً بين نائب عميد كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشؤون الإدارية والطلابية الدكتور راغب طعمة وبين الطلاب، للتعريف بالاختصاصات الموجودة في الكلية وإعطاء نبذة تعريفية عنها وعن مقرراتها الدراسية، إضافة إلى عرض فيديو توضيحي عن النشاطات التي أقيمت فيها خلال الفترة الماضية.

علاء علان عضو فرع طرطوس لاتحاد الطلبة، لفت إلى استمرار تقديم الإرشادات للطلاب من قبل طلاب الدراسات العليا ضمن مبادرة عينك على اختصاصك، والإجابة عن استفساراتهم بخصوص المفاضلة وآلية التسجيل وإجراءات التقدم لها.

ومن فريق التنظيم، بين المهندس عبد الله سليمان أن دوره تعريف الطلبة على هندسة التكنولوجيا والاتصالات، والمناهج الدراسية وطرق دراسة كل مادة، والأبواب المفتوحة لهم بعد التخرج، بينما أشارت نايا ملحم عضو بالهيئة الطلابية بكلية الاقتصاد إلى سعي اتحاد الطلبة لتحقيق أكبر فائدة للطلاب في هذه الفترة التي تعتبر مرحلة مفصلية بحياتهم.

ونوهت الطالبتان زينة زمزم ويمام محمد بإيجابية المبادرة من حيث التعريف بالاختصاص الذي يرغبون بدراسته، إلى جانب شرح لأساليب دراسة كل مادة والتعريف بمنهاج كل الفروع المتوافرة.

فعاليات مبادرة “عينك على اختصاصك” في دمشق

فعاليات مبادرة “عينك على اختصاصك” في درعا

فعاليات مبادرة “عينك على اختصاصك” في طرطوس

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