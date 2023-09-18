روسيا تنسحب من مجلس “بارنتس” والقطب الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم انسحابها من مجلس “بارنتس” الأوروبي والقطب الشمالي، بسبب ممارسات المشاركين الغربيين الخاطئة فيه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: بسبب خطأ الأعضاء الغربيين في المجلس، وهم الدنمارك وآيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ آذار 2022.

ولفت البيان إلى أن الرئاسة الفنلندية لم تؤكد استعدادها لنقل قيادة المجلس إلى روسيا كما هو مقرر في شهر تشرين الأول 2023، في انتهاك واضح لمبدأ التناوب، ما يعطل الاستعدادات اللازمة لذلك، وفي ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل خطاباً حول انسحاب روسيا من مجلس بارنتس والقطب الشمالي إلى المشاركين، وأمانة المنظمة، والمفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل.

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