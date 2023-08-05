غرق قاطرة مصرية إثر اصطدامها مع ناقلة عابرة لقناة السويس

القاهرة-سانا

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع غرق قاطرة مصرية إثر اصطدامها مع ناقلة عابرة للقناة، مشيرا إلى أن جهود انتشالها جارية.

وقال ربيع في تصريح له: إن الناقلة (تشاينا غاز ليجند) في رحلتها المتجهة إلى هونغ كونغ اصطدمت مع القاطرة (فهد) إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث فتحات في جسم القاطرة ودخول المياه إليها ومن ثم غرقها.

وأضاف: إن أعمال الإنقاذ البحري جارية لانتشال القاطرة وإنقاذ طاقمها المكون من 7 أفراد.

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