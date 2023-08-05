الخارجية الروسية: الهجمات الإرهابية الأوكرانية لن تمر دون رد

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذي شنته قوات كييف على سفينة مدنية في مضيق كيرتش، مشددة على أن الهجمات الإرهابية الأوكرانية لن تمر دون رد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية الأوكرانية، وسوف يعاقب مرتكبوها حتماً”.

وأضافت زاخاروفا: إن “روسيا تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي لا يهدد بقتل الطاقم فحسب، بل يحمل أيضاً تهديداً بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق”.

وتابعت زاخاروفا: إن “نظام كييف الذي لم يلق إدانة من الدول الغربية والمنظمات الدولية، يستخدم بنشاط أساليب إرهابية جديدة، هذه المرة في البحر الأسود”.

وتعرضت ناقلة مدنية روسية فجر اليوم لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، ما أدى إلى حدوث أضرار في الناقلة دون تسجيل إصابات في صفوف طاقمها.

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