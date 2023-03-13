مسير وسباق دراجات في سلمية للتخفيف من الآثار السلبية للزلزال

حماة-سانا

نظم مجلس مدينة سلمية ونادي سلمية الرياضي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المدينة مسيراً على الأقدام، وسباقاً للدراجات الهوائية في عدد من شوارع وأحياء المدينة، تشجيعاً على ممارسة الرياضة وإضفاء البهجة في المجتمع، والتخفيف من الآثار السلبية النفسية للزلزال.

واعتبرت رئيسة مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان في تصريح لمراسل سانا أن هذه الفعالية الرياضية تأتي للتخفيف من الآثار النفسية التي خلفها الزلزال، والعودة إلى حياة طبيعية ورياضية، مضيفة: إنه شارك في سباق الدراجات الهوائية أكثر من ثلاثين دراجة للتشجيع على الرياضة التي من شأنها التفريغ من الطاقات السلبية، ونشر الطاقة الإيجابية وبث التفاؤل في ظل هذه الظروف.

بدوره رئيس نادي سلمية الرياضي صفوان سيفو قال: إن الفعالية هي دعوة للفرح لكي ننفض غبار الزلزال، ونعيد النشاط الرياضي والحياة المعهودة للمدينة، لافتاً إلى أن نادي سلمية الرياضي يواكب جميع الأنشطة الرياضية وهو سباق في تنظيمها والمشاركة فيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency