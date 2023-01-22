بوركينا فاسو تطالب القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها

واغادوغو-سانا

طلبت حكومة بوركينا فاسو رسمياً من الجيش الفرنسي مغادرة أراضيها خلال مدة شهر واحد.

وذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو أن حكومة البلاد نددت خلال اجتماع لها بالاتفاق الذي يحكم وجود القوات الفرنسية على أراضيها، والموقع في كانون الأول عام 2018 ، وطلبت منها مغادرة أراضي البلاد خلال شهر واحد فقط.

وشهدت بوركينا فاسو خلال الفترة الماضية العديد من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل القوات الفرنسية لأنها لم تقدم للبلاد المساعدة المطلوبة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتعاني مناطق عدة في بوركينا فاسو منذ عام 2015 من انعدام الأمن، وهجمات إرهابية متكررة أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى ونزوح نحو مليوني شخص.

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