وزارة الصحة: تسجيل 1652 إصابة مثبتة بالكوليرا و49 وفاة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن العدد الإجمالي لإصابات الكوليرا المثبتة ارتفع إلى 1652 إصابة، توزعت في حلب 1004 ودير الزور 235 والحسكة 96 واللاذقية 98 والرقة 54 وحماة 52 والسويداء 26 وحمص 31 ودمشق 20 وريف دمشق 17 وطرطوس 10 ودرعا 5 والقنيطرة 4.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا بلغ 49 حالة وفاة، توزعت في حلب 40 والحسكة 4 ودير الزور 2 وحمص 1 وحماة 1 ودمشق 1.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل سحب المياه من المصدر، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة فيجب جعلها آمنة من خلال غليها لمدة دقيقتين على الأقل،

وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره وقبل الأكل وبعد تنظيف الطفل وقبل الرضاعة الطبيعية أو إطعام الطفل، وبعد استخدام دورات المياه.

كما أكدت الوزارة ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناولها وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرةً وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب.

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