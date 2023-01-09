وزير خارجية هنغاريا: إعلان روسيا هدنة عيد الميلاد كان قراراً صحيحاً

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن إعلان روسيا عن هدنة عيد الميلاد في أوكرانيا كان قراراً صحيحاً، معرباً عن أمله في أن تؤدي خطوات مماثلة لتقريب تسوية الأزمة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيارتو قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوثوندولا أبالا: “الحرب سيئة لكن السلام جيد، ونود أن نرى السلام في منطقتنا وفي أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.

وشدد الوزير على ترحيبه بكل ما يساعد على إنهاء الأزمة الأوكرانية ويمكن أن يساهم في مفاوضات السلام، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها للمساعدة في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.

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